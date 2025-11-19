高市政権が物価高対策として掲げるガソリンの暫定税率廃止や電気・ガス代の補助。専門家からは「支援の偏り」や「根本的な解決になっていない」との指摘も。【写真を見る】「物価高を放置して支援」高市政権の物価高対策で暮らしは楽になるのか？「給付金」「消費税減税」は見送り高市政権による物価高対策の中身が注目された衆議院予算委員会。10日、立憲民主党の馬淵澄夫衆院議員から▼短期の低所得者向け給付▼食料品消費税ゼロ