イギリス政府の情報機関＝MI5は、中国の情報機関とつながりのある人物が議会の議員らに対し、積極的な勧誘を行っているとして「スパイ活動」の警告を出しました。イギリスメディアによりますと、MI5は中国の情報機関「国家安全省」とつながりのある2人が、議会の議員らに対し、内部情報を引き出そうと積極的な勧誘を行っているとして「スパイ活動」の警告を出しました。2人は、ビジネス向けの交流サイトでヘッドハンターの女性を名