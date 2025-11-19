格闘技イベントRIZINの「RIZINガール2025」でモデルの花乃衣美優（25）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。26年も継続でメンバー入りしたことを公表した。「ご報告」と題し、「＃RIZINガール2026のオーディションがあり、メンバー発表が行われたのですが、来年度もRIZINガールとして継続させて頂ける事になりました」と伝えた。白と黒のミニスカートコスチューム姿で「ブラック担当」として今季活躍するショットをアップし