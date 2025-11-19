ドイツのメルツ首相＝18日、ベルリン（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ブラジル北部ベレンで6〜7日に開かれた国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）の首脳級会合に出席したドイツのメルツ首相が、帰国後に開催地を軽蔑するような発言をしたとしてブラジルで批判の声が上がっている。ブラジルメディアによるとメルツ氏は13日、ドイツ国内での演説で「われわれは世界で最も美しい国の一つに住んでいる。ブラジル