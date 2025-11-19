今日19日は冬型の気圧配置が次第に緩み、日本海側の雪や雨は昼頃までで、次第にやむでしょう。今シーズン初めての積雪となっている所もあるため、路面凍結など車の運転には十分にご注意ください。太平洋側は晴れ間の出る所が多いですが、師走並みの寒さが続くでしょう。日本海側は昼頃まで雪や雨路面状況に注意今日19日は次第に冬型の気圧配置が緩むでしょう。上空の寒気も次第に弱まりそうです。北海道の日本海側は午前中は雪が