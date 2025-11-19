プロゴルファーの金田久美子が自身のInstagramを更新。夏らしい大胆ショットを公開しました。 金田プロが嫌いな「アレ」の正体とは？ 金田プロは「今年も袖嫌いデニムずきを発揮した夏でした。もうすぐ秋ですね！」とコメントして写真を公開。 写真では真夏の青空の下で、背中の開いたノースリーブと白パンツルックを披露。「今年の夏は大人っぽくなりたくて髪暗くしてみたけど年増が増した感で似合わ