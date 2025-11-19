タカノフルーツパーラーの冬限定「フルーツティアラ～Winter Fantasy～」が、2025年12月1日（月）～2026年1月15日（木）まで登場♡カットフルーツ食べ放題に加え、アフタヌーンティーセットを120分楽しめる贅沢プランです。苺やフルーツの華やかなスイーツに加え、ローストポークやサンドウィッチも充実。冬の午後を彩る特別な時間を、