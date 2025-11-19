広島の育成ドラフト1位・小林（城西大）は埼玉県川越市内のホテルで入団交渉に臨み、支度金319万円、年俸300万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。走攻守三拍子そろった捕手で、球団はスローイング、フットワークの良さを高く評価。広角に打ち分けるバットコントロールも魅力だ。球団を通じ、「アピールポイントは盗塁を阻止する能力と、長打を打って打点を稼ぐこと。一日でも早く支配下登録され、勝利に貢献できるように頑張