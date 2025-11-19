中日・金丸が名古屋市内で契約交渉し、900万円増の年俸2500万円で更改（金額は推定）。来季目標に、「規定投球回到達＆2桁勝利」を掲げた。「規定投球回を投げられる強い体をつくることと、変化球の精度を上げること。まずは10勝。やっぱり2桁は、かっこいいので」さらなる上昇曲線を描く。プロ1年目の今季は2勝6敗、防御率2・61。勝ち星には恵まれなかったが、15試合で12度のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以