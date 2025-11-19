延長18回までもつれたワールドシリーズ第3戦で、ドジャースの大谷翔平は2本塁打、3打点、さらに9打席連続出塁という驚異的な記録を打ち立てた。【映像】大谷の足に起きた“異変”ロバーツ監督は「歴史に残る素晴らしいパフォーマンスだった」としながらも、これには相手チームの戦略があったのでは？と、明かした。ブルージェイズは大谷に打たせまいと徹底して敬遠。ロバーツ監督は、相手チームの狙いを指摘した。「大谷を何度も出