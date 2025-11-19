鳥取県日野町の日野川に飛来したオシドリの群れ＝15日鳥取県日野町の日野川に約400羽のオシドリが飛来し、冬の気配を感じさせている。県鳥で、飛来のピークは年末から来年2月下旬ごろ。3月末まで、約800羽が越冬する見込み。カモ科の水鳥で主に西日本で冬を越す。雄は赤いくちばしと鮮やかなだいだい色の「イチョウ羽」が目を引く。落ち着いた色合いの雌は、目の周りから後ろにかけての白いラインが特徴だ。仲良く水面に浮かぶ