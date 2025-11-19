カタールで開催されているU-17ワールドカップのベスト８が出揃った。グループBを首位で突破したU-17日本代表は、ラウンド32で南アフリカに３−０で快勝。迎えたラウンド16では北朝鮮と対戦し、１−１で迎えたPK戦を５−４で制して2011年大会以来の８強進出を果たした。日本の次なる相手は、ラウンド16でイングランド相手に４−０と快勝したオーストリアだ。 FIFAワールドカップの公式SNSが、８強が出揃ったトーナメン