日本代表は11月18日、国立競技場で開催されたキリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦。４分に鎌田大地のゴールで先制すると、71分に町野修斗、78分に中村敬斗のシュート加点し、３−０で快勝を収めた。この一戦に、左ウイングバックで先発した前田大然は、サイドで何度も果敢な仕掛けを見せれば、スピードを活かした精力的なプレスで守備でも貢献。ゴールやアシストという目に見える結果こそ残せなかったものの、82分に交