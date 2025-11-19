ボリビア代表は11月18日、国際親善試合で日本代表と敵地で対戦し、０ー３で敗れた。立ち上がりの４分、日本に得点を許したボリビアは、インテンシティの高い相手の守備に手を焼き、なかなかボールを保持できない時間が続く。それでもボリビアは30分、日本のビルドアップのミスを突く。敵陣でボールを奪ったフェルナンド・ナバが、そのままゴールを狙うが、シュートは枠外に外れた。後半、日本の守備強度が落ち始めると、ボ