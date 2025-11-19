火事の速報が入ってきました。きょう（２０２５年１１月１９日）未明、千歳市の整骨院兼住宅から出火し、この家に住む3人と連絡がとれていないということです。火事があったのは千歳市日の出5丁目の整骨院兼住宅です。（１９日）午前1時20分ごろ、目撃者から「建物が燃えている」という趣旨の通報が消防にありました。警察によりますと、整骨院兼住宅は2階建てで3人が暮らしているとみられますが、この3人と連絡がとれていないとい