11月17日、新潟市北区の70代の女性から100万円をだまし取ろうとした疑いで、滋賀県草津市に住む14歳の男子中学生が緊急逮捕されました。特殊詐欺の疑いで緊急逮捕されたのは、滋賀県草津市に住む男子中学生(14)です。男子中学生は17日、氏名不詳者らと共謀し、新潟市北区に住む70代女性の自宅に息子を装って「かばんと会社の書類をなくしてしまった。支払いのために100万円必要だ」などとウソの電話をかけました。女性が金融機関で