今井達也投手【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は18日、プロ野球西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す今井達也投手（27）を全30球団に契約可能選手として通知した。交渉期間は米東部時間19日午前8時（日本時間同日午後10時）から来年1月2日午後5時（同3日午前7時）まで。譲渡金を支払う意思を持つ球団と交渉できる。今井は栃木・作新学院高から2017年にドラフト1位で西武入り。23年から3年連続で2桁勝利をマ