大分市佐賀関で発生している大規模な火災について、大分県は170棟以上の建物に延焼していると発表しました。鎮火には至っておらず、1人の安否がわかっていません。大分県などによりますと、大分市佐賀関の火災は18日午後5時40分ごろに発生しました。住宅など建物170棟以上に延焼し、現場付近の住民とみられる70代の男性1人と連絡が取れなくなっているということです。佐賀関の住民「消防車の音が何台も何台も来るので、何かなと思