[11.18 ¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-0 ¥Ü¥ê¥Ó¥¢ ¹ñÎ©]8¤«·î¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ï¤ï¤º¤«45Ê¬´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ï½ê¤Ë¹¥Ï¢·¸¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ(¥½¥·¥¨¥À)¤Ï¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¦¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿DF¿û¸¶Í³Àª(¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó)¤È¤Ïº£Ç¯3·î¤ÎWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï°ÊÍè¤ÎÆ±»þ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÁÍ§¤ÎÉð´ï¤ò³è¤«¤½¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤ä½Ä¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê