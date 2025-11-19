[11.18 W杯アジアプレーオフ3位決定戦 イラク 2-1 UAE バスラ]北中米W杯アジアプレーオフは18日、3位決定戦第2戦を行い、イラク代表がUAEを2-1で破り、2試合合計スコア3-2で大陸間プレーオフ進出を決めた。負傷者が相次いだ影響で長引いた後半アディショナルタイム17分、イラクのPKが劇的な決勝ゴールとなった。10月のアジアプレーオフで各組2位となったイラクとUAEによる、大陸間プレーオフ行きを争う最終決戦。今月13日の第1