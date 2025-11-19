◇大相撲九州場所10日目（2025年11月18日福岡国際センター）豊昇龍が欧勝馬を下手投げで退け、2敗を守った。大の里が初黒星を喫したため1差に接近し、自力優勝の可能性が復活した。「気にしていない。しっかり一日一番を大事にして、集中していきたい」と落ち着いていた。欧勝馬は10年前、モンゴルから一緒に来日した間柄。「土俵に上がったら敵だから。お互いに負けられない気持ちでやっている」と闘争心に変わりはなか