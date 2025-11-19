◇大相撲九州場所10日目（2025年11月18日福岡国際センター）大の里は初日からの連勝が9で止まった。左を差した義ノ富士に懐に入り込まれて引いてしまい、押し出された。ともに元学生横綱で、アマチュア時代から名をはせた者同士。注目の初対戦で敗れ、「また明日しっかり集中して頑張ります」と悔しさをにじませた。八角理事長（元横綱・北勝海）は「大の里は見過ぎて当たりが弱かった。引く悪い癖が出た」と指摘した。