◇大相撲九州場所10日目（2025年11月18日福岡国際センター）安青錦は20歳上の玉鷲を破り、1敗を守った。相手が左にずれておっつけで圧力をかけるが、動じず低い姿勢から左前みつを奪って寄り切り。「しっかり自分の力を出しきれている」と淡々と振り返った。支度部屋で大銀杏（おおいちょう）を結ってもらっている時、テレビで大の里が敗れる映像が流れた。1敗で首位に並んだが「特に何も…」と表情を変えることなく帰路に