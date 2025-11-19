巨人は１８日、岡本和真内野手（２９）についてポスティング申請の手続きを日本野球機構（ＮＰＢ）に対して行ったと発表した。同制度を利用してのメジャー移籍を希望する岡本は、今季終了後に球団と話し合い、球団側もこれを容認。１０月２２日にメジャー挑戦を表明する会見を開いていた。獲得を希望するメジャー球団との交渉期間は、米東部時間で申請が通知された翌日の午前８時から４５日目の午後５時となる。代理人を務める