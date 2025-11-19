◇大相撲九州場所10日目（2025年11月18日福岡国際センター）平幕・義ノ富士が全勝の横綱・大の里を押し出し、初金星を挙げた。初土俵から10場所10日目では幕下付け出しを含めば歴代6位のスピード金星となった。新関脇・安青錦は玉鷲を寄り切って1敗を守り、大の里と並ぶ首位に立った。横綱・豊昇龍は欧勝馬を下手投げで退け、2敗を守って勝ち越し。3敗は義ノ富士、時疾風、錦富士の平幕3人となった。ちょんまげの24歳、義