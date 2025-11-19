中森明菜がパーソナリティーを担当する『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD〜オールタイムリクエスト〜』と題した4時間の特別番組が、ニッポン放送にて12月12日20時から放送されることが決まった。【写真】中森明菜、2度目の声優挑戦はVTuber役「歌声を披露するシーンもちょっとだけあります」3年目となった中森明菜の名曲でつづるオールタイムリクエスト企画。今年は、中森明菜が初めて『オールナイトニッポン』パーソナリ