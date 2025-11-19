巨人・浦田俊輔内野手（２３）が１８日、東京・大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季から１００万増の年俸１３００万円でサインした。プロ１年目は開幕１軍を果たすも２２試合の出場にとどまったが、来季はレギュラー奪取とともに盗塁王を目標に掲げた。（金額は推定）初めてのプロの舞台を経験し「来年もしっかり１年間、フル稼働できるようにやりたい」と浦田。１０月には吉川が両股関節を手術。阿部監督も来季開幕