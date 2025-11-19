ドックランズは火曜朝、ヴォキンズ厩務員を背に京都ダートコースへ。常歩（なみあし）で1周してからキャンターで1周半のメニュー。その後、クーリングダウンで体をほぐし、厩舎に引き揚げた。パイク助手は「引き続き状態はいいですよ。昨日は右回り、今日は左回りで調整。これは本国でもやっていることでスムーズに手前を替えていました」と好調をアピール。木曜に芝コースで追い切りを予定している。