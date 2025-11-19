3度目の栗東滞在となる関東馬アスコリピチェーノは全休明けの火曜朝、角馬場から坂路へ。稽古をつけた鈴木助手は「落ち着きがあって、いつもの火曜という感じ。動きも良かったです」とうなずく。フランス遠征の前走ジャックルマロワ賞は4、5番手で流れに乗りながらも、しまいは伸び切れず6着に敗れた。「いろいろとかみ合わないことがあって厳しいレースでした。ここまでトラブルもないし、カイバもしっかり食べて順調に来てい