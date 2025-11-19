ヤクルトのドラフト6位・石井巧内野手（23、NTT東日本）が千葉市内で入団交渉に臨み、契約金2500万円プラス出来高1500万円、年俸800万円で仮契約を結んだ。日本ハムからFA宣言した兄・一成に負けない堅実な内野守備が最大の武器。子供の頃は同じ右投げ右打ちの遊撃手の巨人・坂本のファンで小学生時代にはグッズを手に球場で応援したこともあり「プレースタイルが好き。同じグラウンドに立てるのが楽しみ」と目を輝かせた。