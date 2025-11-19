ウインマーベルは昨年3着からの逆襲に燃える。前走スワンSは先行馬に苦しい展開を前々で粘り込み、勝ち馬と0秒1差の4着。深山師は「前向きに見られる4着」と手応えをつかんだ。休み明けを使われて状態は型通りに良化。「気合も程よく乗っているし、上向いている。体形的にマイルが合うようになってきた。何とかG1を獲らせてあげたい」と力を込めた。