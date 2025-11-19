スワンS覇者オフトレイルは放牧を挟み、心身ともにリフレッシュ。1日に帰厩し、順調に稽古を積んでいる。吉村師は「スワンSからの間隔（中5週）が今年から1週延びて調整しやすかった。放牧に出して筋肉の厚みが増し、さらに良くなった」と目を細める。火曜朝は角馬場から坂路へ。「京都では安定しているし、距離もマイルまでなら大丈夫」と期待十分。【3・3・1・0】と好相性の京都でG1獲りを期す。