「国際親善試合、日本代表３−０ボリビア代表」（１８日、国立競技場）日本代表はボリビア代表を３−０で下した。前半にＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝のゴールで先制し、後半に途中出場のＭＦ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ、ＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝が加点。２０２６年Ｗ杯北中米３カ国大会へ、年内最後の実戦を勝利で飾った。森保一監督（５７）は没収試合となった２４年３月の北朝鮮戦を除き