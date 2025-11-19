重賞4勝レーベンスティールは悲願のG1初制覇に挑む。前走毎日王冠は好位から鮮やかな差し切りV。前走後も好調を維持している。田中博師は「1週前は上野騎手に乗ってもらったが、前回の1週前と比較しても同じくらい良いと言ってくれた」と納得の表情。マイル戦はしらさぎS（7着）以来だが「（当時は）前進気勢がなかったし休み明けでつくり切れず、すくみもあった」と敗因を分析。「京都はやってみないと分からないけど右回りは