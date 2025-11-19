ゾロアストロは前走サウジアラビアRC3着。直線はジワジワと脚を伸ばしたが、勝ち馬（エコロアルバ）の強襲に屈した。宮田師は「課題のスタートが決まらず、ポジションは取れたが馬群の中で折り合いを欠いてチグハグする内容だった」と回顧。それだけに勝ち鞍のある1800メートルへの1F延長は歓迎。「前半はリズム良く運びたいですし、加速に少し時間がかかるので千八の方がいい。体調面の不安はないので」と巻き返しへ力を込め