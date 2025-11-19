「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦」（２４日、トヨタアリーナ東京）ＷＢＣ世界バンタム級２位の井上拓真（２９）＝大橋＝が１８日、同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝との王座決定戦に向けて、横浜市の所属ジムで公開練習を行った。昨年１０月にＷＢＡ世界同級王座から陥落して以来、１年１カ月ぶりの再起戦でキック出身のスターと世界を争う。復活を期す元世界王者は「天心選手にしっかり勝って、初黒星をつ