この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、藁にもすがるクッカ👦5y＆👧1y(@Orlando_Orlind)さんの投稿です。子どもたちから、似顔絵をもらったことはありませんか？そんなときは自分がどう見えているのかドキドキしてしまいますね。クッカさんは、息子さん作の「優しい時のママと、怒ってる時のママ」を投稿。見事な描き分けに、思わず爆笑の作品です！ 怒っているママは迫力満点？