優勝の副賞「10年分のお菓子」を地元の児童養護施設に寄贈した河本結(C)Getty Images女子ゴルフの河本結が、11月19日までに自身のSNSを更新。8月に行われた国内ツアー「北海道meijiカップ」で優勝した際に贈られた副賞を、出身地の愛媛県の児童養護施設に寄付したことを報告した。【写真】地元の児童養護施設にお菓子を寄贈した河本結の投稿をチェック河本は同大会で優勝賞金1620万円に加え、大会を特別協賛する明治グループか