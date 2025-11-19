11月18日、森保一監督が率いる日本代表は国立競技場で開催されたキリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦した。年内最後のテストマッチとなったゲームで、序盤からゲームを支配した日本は、開始４分に幸先よく先制。久保建英のクロスをゴール前で収めた鎌田大地が左足シュートを突き刺した。その後は、相手の守備にやや苦戦して決定機まで持ち込めない時間が続くも、71分に町野修斗、その７分後には中村敬斗と、途中出場