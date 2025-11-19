昨年の覇者アラタは連覇へ虎視眈々。前走札幌記念（3着）は上がり最速3F35秒0で内ラチ沿いから差し込んだ。小島助手は「前走は頑張ったね。ジョッキーがうまく乗ってくれた」と振り返る。当レースは今年で4度目の参戦。過去3回は【1・0・2・0】と好成績なだけに「小回り平たんで右回りは“鉄板”だからね。この年（8歳）なので状態は変わりない」と現状を伝えた。