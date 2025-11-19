アルゼンチン共和国杯12着のローシャムパーク（牡6＝田中博）は香港C（12月14日、シャティン）の招待を受諾した。鞍上はルメール。同レースは23年（8着）以来、2年ぶりの参戦となる。管理する田中博師は「馬の状態はいいので向かうことに。前走は休み明けで、オペ（喉の手術）明けだったので悲観する内容ではない」と経緯を説明した。