エプスタイン氏を巡る疑惑の資料開示について記者会見する被害者ら＝18日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米下院は18日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏を巡る疑惑に関し、司法省に関連資料の開示を義務付ける法案を可決した。トランプ大統領は交流のあったエプスタイン氏との関係を追及されるのを嫌い、多数派を握る与党共和党議員に反対するよう圧力をかけていたが、不調に終わ