娘のりさちゃんからいじめの内容を聞いた、もっち𓇼怖い女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんのフォロワーさん夫婦。「よく頑張った」と娘に声を掛けた夫は早速、いじめの内容をまとめた内容証明を、まきちゃんの家と学校へ送ります。その後、学校から連絡が入り…。『子ども同士のLINEトラブル』をごらんください。 友だちとのコミュニケーションに必要という娘・りさちゃんにママのお下がりスマホを渡し