「ＤｅＮＡ秋季練習」（１８日、横須賀）侍ジャパンに選出されていたＤｅＮＡの石上泰輝内野手（２４）が１８日、横須賀市内のＤＯＣＫで行われていた秋季練習に合流した。最高峰の舞台で積んだ経験は、これからの目標に重なっていく。「もう一回選ばれたい。そのために、このオフしっかりレベルアップしていきたい」と誓った。追加招集で背負った日の丸だったが、先発出場した１６日には五回に一時勝ち越しとなる２点適時打