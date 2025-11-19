阪神・大山悠輔内野手（30）が18日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の推定年俸3億4000万円でサインした。昨オフに国内フリーエージェント（FA）権を行使し、今季が5年契約1年目。リーグ3位の75打点を挙げ、2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。猛虎の大黒柱は交渉の席で、甲子園球場の外野フェンス前に打者有利となる「ホームランゾーン」の設置を直訴した。大山は、積もり積もった思いを包み隠さず