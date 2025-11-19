ロッテの西川史礁外野手（２２）が１８日、ＳＮＳで一般女性と結婚していたことを発表した。「２０２５年６月２日に学生の頃からお付き合いしていた方と結婚したことを報告させていただきます」とつづり、「シーズン中は野球のことだけに集中したく、このタイミングで発表とさせていただきました」と続けた。西川の報告を受けて、球団も結婚を発表。西川は球団を通じて「大学生最後の日にプロポーズ」したことを明かし、「妻と