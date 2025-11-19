スマートフォンの画面に表示された「アンソロピック」のロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米IT大手マイクロソフト（MS）と米半導体大手エヌビディアは18日、生成人工知能（AI）「クロード」を開発した米新興企業アンソロピックに合わせて最大150億ドル（約2兆3千億円）を出資すると発表した。生成AIを巡る開発競争が激しさを増す中、戦略的な提携関係を構築し、成長を後押しする狙い。アンソロピックは、生成AIの「