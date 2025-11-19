冬の足音が近付いていますが、花の島・佐渡では季節外れの花が開き、見る人を驚かせています。 新潟県佐渡市小木地区の蓮華峰寺の境内で風に揺られ咲いているのはアジサイ。通常5月から7月にかけて見頃を迎えるアジサイですが、紅葉が進む今、梅雨を感じさせる淡い色の花が開いています。“アジサイ寺”とも呼ばれる蓮華峰寺では、来年の開花を促すため、今年の7月中旬に17種類約7000株のほとんどのせんてい作業を終えていて、こ