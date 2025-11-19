今年3月に市による運営が終了した新潟県村上市の『ぶどうスキー場』。いま民間企業が存続に向けた取り組みを進めていますが、スノーシーズンは目前。12月20日に迫るオープンに向けた準備を取材しました。 ■“ぶどうスキー場”再オープンに向け準備進む 11月15日。村上市のぶどうスキー場に姿を現したのは東京に本社を置くIT企業シンクファーストの沼前純一社長です。【シンク