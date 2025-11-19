阪神・糸原健斗内野手（３３）が１８日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、来季の巻き返しを誓った。１５００万減の推定５５００万円でサインし、「本当に自分がやるだけだと思っているので。来年しっかり活躍できるように、一生懸命、がむしゃらに頑張るだけです」と不退転の覚悟をにじませた。昨オフは国内ＦＡ権を行使せず、単年契約で阪神に残留。今季は６１試合の出場で打率・２０３、０本塁打、４打点。主に代